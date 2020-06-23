Два человека утонули в Атырауской области

Атырау. 22 июня. Kazakhstan Today - В Атырауской области за минувшие выходные утонули мужчины 1989 и 2000 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

21 июня, с 08.30, в Актогайском сельском округе Махамбетского района на реке Урал силами ОСО ДЧС Атырауской области велись поиски мужчины 1989 года рождения, сообщает Polisia.kz

Выяснилось, что машинист насосной станции Атырауского филиала РГП "Казводхоз" утонул 20 июня, предположительно, в 19.00, купаясь в необорудованном месте. 21 июня, в 13.50, тело мужчины было найдено и извлечено из воды.

Второй случай произошел в 13 километрах от города Атырау, в селе Талгайран, на реке Урал. Силами ДЧС Атырауской области с 16.10 велись поиски молодого парня 2000 года рождения, который утонул, купаясь в необорудованном месте. В 17.05 тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. В поисках было задействовано семь сотрудников департамента, одна единица техники и два плавательных средства.

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