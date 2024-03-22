21.03.2024, 15:33 16641
Два моста смыло паводками в Туркестанской области
Фото: фото местных жителей
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Туркестан. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два моста и часть дороги разрушены в результате паводков в Туркестанской области, сообщает акимат региона.
Видео опубликовали очевидцы в Instagram-паблике salem_kentau.
На месте ЧС работают представители местных акиматов и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям.
Один мост затопило талыми водами на дороге между Кентау и селом Карнак.
В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате мост в селе Карнак был частично затоплен. В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат, департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы", - сообщили в областном акимате.
Также обрушился мост на въезде в село Бакырлы Созакского района. На месте происшествия работают сотрудники уполномоченных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям и представители акимата. Угрозы затопления населенного пункта нет.
В ДЧС Туркестанской области предупредили о возможном повышении уровня воды в реках, затоплении автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек в связи с сильными осадками в период с 22 по 23 марта.
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22.03.2024, 15:40 211
Интенсивные осадки стали причиной селей и разрушений в Алматы
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Новость дополняется
22.03.2024, 15:04 1596
Дорога провалилась в одном из микрорайонов Алматы
На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева.
Видео происшествия опубликовали очевидцы в Telegram-паблике Kris_p_almaty.
По словам автора видео, асфальт провалился на дороге, ведущей в школу "Тамос". Также поблизости находится новая пожарная часть.
На кадрах видно, что асфальт обвалился вдоль обочины, на протяжении около 20 метров. На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы.
В акимате Медеуского района сообщили, что провал грунта по улице Жамакаева произошел вследствие переувлажнения.
Частично повреждена водопроводная труба диаметром 100 мм и канализационная труба. Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. На участке работают специалисты.
Ранее сообщалось, что близ горнолыжного курорта Pioneer в горах Алматы сошла лавина. К счастью, обошлось без жертв. Также в Медеуском районе Алматы забор частного дома рухнул в результате оползня после многочасовых обильных осадков. Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
22.03.2024, 14:34 1256
Забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков
Фото: кадр из видео
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы забор частного дома рухнул в результате оползня после многочасовых обильных осадков.
22 марта поступило сообщение о том, что в Медеуском районе на участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в МЧС Казахстана.
Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году.
Грязевая масса сошла на дорогу.
По состоянию на 14.00 работы завершены, дорога расчищена", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Спасатели в очередной раз напомнили об опасности среза склонов гор при строительстве домов.
Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды а также обеспечить сброс ливневых и талых вод", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы близ горнолыжного курорта сошла лавина. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После случившегося эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
22.03.2024, 14:11 2556
Лавина сошла близ горнолыжного курорта в горах Алматы
Жертв и пострадавших нет
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта утром из-за оттепели и выпадения обильных осадков в бассейне реки Котырбулак самопроизвольно сошла снежная лавина, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта Pioneer. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении МЧС.
В ведомстве отметили, что 20 марта администрация курорта была оповещена об опасности схода лавин. Согласно рекомендациям допуск отдыхающих на курорт был ограничен.
В МЧС уточнили, что в Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.
На основании штормового предупреждения 20 марта 2024 года, ДЧС информировало, об опасности схода снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о сходе селя в горах Алматинской области.
22.03.2024, 11:04 4021
В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы произошло аварийное отключение электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау жарық компаниясы".
Вчера вечером в Бостандыкском районе, в квадрате Сатпаева, Жандосова, Тимирязева, Розыбакиева, проспекта Гагарина произошло отключения электроэнергии. Оперативно-выездная бригада в 00.15 устранила локальное отключение", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии.
Стоит отметить, что около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
22.03.2024, 09:30 7556
Сель сошел в горах Алматинской области
Фото: instagram/almatyobl_tjd
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате интенсивного выпадения осадков в горах Алматинской области сошел сель, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку Узын Каргалы. При этом вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги села Каргалы - плотина Узын Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что в результате склонового стока в реке появилась мутность примерно 2-3 балла.
В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения обслуживающей организацией ТОО "Биотранс" было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки Узын Каргалы, остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, прошлым летом в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу. Тогда из зоны селевого риска было эвакуировано около 150 человек.
20.03.2024, 18:53 26751
Падение альпинистов на стройобъекте в Астане: доказана вина работодателя
Суды столицы отказали в удовлетворении иска работодателей
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе суда Астаны сообщили о результатах процессов по факту выяснения того, насколько виноват работодатель в смерти троих промышленных альпинистов.
Из обстоятельств дела следует, что 12 октября 2023 года в Астане на строительном объекте упали с высоты четыре работника ИП. Приказом управления назначена комиссия для расследования несчастного случая. По результатам расследования был составлен акт специального расследования и установлена вина работодателя - 100%.
По Трудовому кодексу работодатель обязан осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда. Также рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, установленным для этого оборудования, иметь соответствующие технические паспорта, знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или защитными устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах. Однако работодатели, не соглашаясь с актом специального расследования, обратились в суд с иском об оспаривании", - сообщили в суде.
Суды столицы отказали в удовлетворении иска работодателей ввиду того, что истцы ненадлежащим образом осуществили внутренний контроль по безопасности и охране труда, не создали для работников безопасные условия труда на территории строительного объекта во время выполнения высотных работ.
Судами выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными.
19.03.2024, 13:17 40551
Взрыв с возгоранием произошел на магистральном газопроводе в Мангистауской области
Пожар локализовали вечером того же дня
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Актау. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На магистральном газопроводе в Мангистауской области вчера в 23.00 произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили в АО "НК "QazaqGaz".
Ранее видео инцидента опубликовал Instagram-паблик aqtau_live.
18 марта 2024 года приблизительно в 23.00 на линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошел хлопок газовоздушной смеси с возгоранием. В 23.13 того же дня пожар локализован негосударственной противопожарной службой, оказывающей услуги по договору", - рассказали в компании.
Пострадавших нет, объекты газотранспортной инфраструктуры не пострадали и работают в штатном режиме.
Возгорание не повлияло на бесперебойное газоснабжение населения и транспортировку газа. Причины возгорания устанавливаются", - дополнили в компании.
Напомним, в июне прошлого года на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области возник крупный пожар, который не могли потушить в течение полугода. Экологи установили превышение предельно допустимых концентраций метана в атмосфере, также произошло загрязнение земельных участков. Эксперты назвали аварию экоцидом.
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