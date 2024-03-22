Два моста смыло паводками в Туркестанской области

На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы

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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева.





Видео происшествия опубликовали очевидцы в Telegram-паблике Kris_p_almaty









По словам автора видео, асфальт провалился на дороге, ведущей в школу "Тамос". Также поблизости находится новая пожарная часть.





На кадрах видно, что асфальт обвалился вдоль обочины, на протяжении около 20 метров. На месте провала образовались полуметровые ямы, в которых видны трубы.





В акимате Медеуского района сообщили, что провал грунта по улице Жамакаева произошел вследствие переувлажнения.





Частично повреждена водопроводная труба диаметром 100 мм и канализационная труба. Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено", - пояснили в ведомстве.





Там добавили, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. На участке работают специалисты.



