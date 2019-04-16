Два психически больных пациента самовольно покинули больницу в Акмолинской области

Кокшетау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские помогли вернуть в медучреждение двух пациентов, страдающих психоневрологическими заболеваниями, передает Kazakhstan Today.

6 апреля в один из районных отделов полиции Акмолинской области поступило заявление от руководителя медицинского центра. Он просил оказать содействие в поиске пациентов, самовольно покинувших территорию учреждения, которое предназначено для проживания инвалидов старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями. 48-летний и 30-летний мужчины находились в данном учреждении на лечении. Известно, что один из пациентов страдает хронической формой шизофрении, другой больной состоит на учете по инвалидности", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудниками полиции были установлены родственники и знакомые беглецов. На следующий день местонахождение одного из сбежавших пациентов было зафиксировано в Кокшетау. Второго фигуранта сотрудники подразделений криминальной полиции ДП Акмолинской области разыскали и задержали днем позже в одном из районных центров области. Выяснилось, что мужчина автостопом добрался до административного центра, откуда он родом. Там он и был задержан полицейскими. В настоящее время оба пациента возвращены в медицинское учреждение, где проходят необходимое лечение.

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