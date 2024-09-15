14.09.2024, 20:21 12971
Две девочки находятся в критическом состоянии после ДТП в Актау
Врачи пока не дают определенных прогнозов
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Актау. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 сентября в Актау в районе Автодрома произошла дорожная авария, в которой пострадали две девочки.
На областной станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали две девочки, 2008 и 2022 годов рождения. В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау, сообщает портал "Лада".
Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.
Старшую уже прооперировали. Врачи пока не дают определенных прогнозов", - информирует издание.
Напомним, пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области.
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15.09.2024, 14:28 1231
В Астане насмерть сбили дорожного рабочего
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошла авария, в результате которой погиб мужчина, выполнявший дорожные работы, сообщили в департаменте полиции города.
Водитель автомобиля марки "LADA", следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки "KIA Sportage", двигавшимся во встречном направлений. В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в пресс-службе ДП.
Отмечается, что водитель и пассажиры автомобиля "KIA Sportage" были доставлены в больницу, после осмотра отпущены домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится расследование", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что после ДТП в Актау две девочки находятся в критическом состоянии.
13.09.2024, 20:52 27471
Отравление школьников в Бейнеу: столовую опечатали
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Актау. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В школе Бейнеуского района недомогание почувствовали 16 учеников. В районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта уверяют, что это не связано со школьной едой. Но столовую там все же опечатали, сообщает Lada.kz.
Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.
Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7-х классов", - рассказал Туралы Жолышов.
По его словам, столовую в школе опечатали. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа.
13.09.2024, 18:51 29141
В Караганде три человека пострадали из-за хлопка газа
Фото: МЧС РК
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Караганда. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 сентября, в Караганде произошел хлопок газово-воздушной смеси. В результате пострадали трое мужчин, сообщает пресс-служба МЧС РК
Бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по Карагандинской области на месте оказала экстренную первую медицинскую помощь одному пострадавшему. Мужчина доставлен в многопрофильную больницу.
Ранее в Алматы в крупном пожаре погиб годовалый ребенок, двое взрослых госпитализированы.
13.09.2024, 10:50 33746
В Алматы в крупном пожаре погиб годовалый ребенок, двое взрослых госпитализированы
Пожар произошел в частном доме в Жетысуском районе Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 сентября в 23.32 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в частном доме по улице Ногайбаева в Жетысуском районе, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
По прибытии к месту вызова через четыре минуты установлено, что открытым пламенем горит мансардный этаж деревянного частного дома, хозпостройки и времянка на площади 200 квадратных метров, произошло обрушение конструкций", - проинформировали в ведомстве.
С места пожара эвакуирован один газовый баллон объемом 50 литров.
В ходе разведки и тушения пожара спасены два человека: госпитализированы в ГКБ № 4 в бессознательном состоянии мужчина 1994 года рождения и женщина 1993 года рождения. К сожалению, до прибытия пожарных погиб ребенок 2023 года рождения", - отметили в ДЧС.
13.09.2024, 09:44 35746
Пассажирский автобус упал с моста в Алматинской области
Фото: МВД РК
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Каскелен. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области автобус упал с моста на микроавтобус. По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело.
12 сентября водитель автобуса Yutong Bus, следуя на 25-м км автодороги Алматы - Бишкек, совершая маневр разворота, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter", - проинформировали в департаменте полиции региона.
Отмечается, что на момент аварии водитель автобуса был трезв, жертв нет.
В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело. Автомашины водворены на спецстоянку.
11.09.2024, 11:08 61236
Массовое отравление детей в Мангистауской области: в стране возобновят проверки СЭС
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Мангистау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 52 ребенка, госпитализированных в результате отравления в Мангистауской области, по-прежнему находятся в больнице, сообщила в Instagram уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
По словам омбудсмена, пострадавшие продолжают обращаться к врачам. В частности, во время посещения Закиевой районной амбулатории к врачу обратились мальчик с мамой и девочка с братом, которые жаловались на боли в животе.
Осмотрела школу, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, в школе дети не питаются, так как столовая закрыта на время проведения проверки. В этой связи учебный день начальным классам сократили. Акиматом приняты все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим детям. Кроме того, встретилась с акимом области Нурдаулетом Игиликовичем и руководителем СЭС. Обсудили причины произошедшего и меры, которые необходимо предпринять для системного улучшения и обеспечения безопасности школьного питания", - написала детский омбудсмен.
По ее мнению, одна из проблем некачественного питания в школах в том, что сейчас СЭС имеет право проводить проверки только по конкретным жалобам.
Через год вступит в силу норма, принятая в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Эта норма позволит СЭС проводить проверки в соответствии с правилами", - написала Закиева.
Также, по ее словам, необходимо внести изменения в подходы и нормативно-правовую базу для системного улучшения качества услуг в сфере организации питания в школах и повышения безопасности услуг, предоставляемых частными предпринимателями.
Данные меры проработаем совместно с экспертами и государственными органами", - пообещала омбудсмен.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. На вчерашний день в стационаре оставались 75 детей.
10.09.2024, 18:48 73306
На станции Астана произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны
Фото: пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 сентября от диспетчера станции Астана поступила информация о разливе серной кислоты из железнодорожной цистерны грузового поезда, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
Грузовые цистерны, направлявшиеся из Челябинска в Жанатас, находились на втором пути предгорочного парка станции Астана. При проверке вагонов железнодорожные работники выявили трещину, через которую произошел разлив серной кислоты.
Сотрудниками департамента и филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" города Астаны были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие серной кислоты. По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.
Утечка серной кислоты устранена. Пострадавших нет.
Напомним, в начале июня в Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны.
10.09.2024, 12:55 76591
Взрывы боеприпасов в Таразе: с виновников взыскали многомиллиардный ущерб
В результате ЧП погибли 18 человек, пострадали несколько жителей
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента рассмотрел дело по иску Министерства обороны РК к четверым ответчикам о взыскании в доход государства суммы ущерба в размере свыше 23 млрд тенге, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, трагедия произошла 26 августа 2021 года в Байзакском районе Жамбылской области. На складе инженерных боеприпасов начался пожар, который привел к взрывам. Погибли 18 человек, пострадали несколько жителей. Государству и физическим лицам был причинен ущерб в крупном размере.
Вина ответчиков доказана вступившим в законную силу приговором военного суда Шымкентского гарнизона от 20 октября 2023 года и апелляционным приговором уголовной судебной коллегии Военного суда Республики Казахстан от 13 марта 2024 года", - проинформировали в суде.
С ответчиков взыскали материальный ущерб в размере 23 764 530 881 тенге.
Решение не вступило в законную силу.
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