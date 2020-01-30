Талдыкорган. 29 января. Kazakhstan Today - Две женщины погибли, три человека пострадали в результате ДТП в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Дорожная авария произошла на 4-м километре трассы Ушарал - Достык с участием автомашин Nissan X-Trail и МАЗ-54322. В результате ДТП скончались две женщины, находившиеся в салоне кроссовера в качестве пассажиров. Водитель и еще два пассажира доставлены в больницу Ушарала, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По предварительной версии, столкновение автомашин произошло в условиях гололеда, когда один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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