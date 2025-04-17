16.04.2025, 11:39 10476
Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дороги в Восточном Казахстане
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Усть-Каменогорск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Движение для всех видов транспорта закрыли из-за размыва дорожного полотна на трассе Усть-Каменогорск - Алтай в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-службе департамента полиции региона.
На 56-м километре произошел размыв дорожного полотна, в связи с чем движение временно закрыто для всех видов транспорта. В настоящее время на месте работают экипажи патрульной полиции, которыми обеспечивается безопасность дорожного движения, а также охрана общественного порядка. Уважаемые жители и гости области, просим вас с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать меры предосторожности", - заявили в ДП.
Напомним, в марте на двух республиканских трассах в Казахстане было введено ограничение движения.
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16.04.2025, 14:41 8111
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея
В полиции опровергли распространяющуюся информацию
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Семей. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Абайской области опровергли сообщения о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности и направлены на создание паники среди населения", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять исключительно официальным источникам информации.
Особо обращаем внимание, что распространение заведомо ложной информации о терактах - уголовно наказуемое деяние. В соответствии с законодательством, за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 миллионов тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет", - предупредили в областном ДП.
15.04.2025, 15:42 26556
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар на складе Дополнено
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные по повышенному рангу тушат возгорание на складе в микрорайоне Самгау, сообщили в ДЧС города.
По информации ведомства, 15 апреля в 14.48 пожарные по повышенному рангу были направлены на тушение склада в Алатауском районе города.
Установлено горение открытым пламенем склада, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - проинформировали в ДЧС.
Также для борьбы с огнем спасатели задействовали пожарный автопоезд МЧС.
На месте развернута работа штаба, создано несколько участков тушения пожара.
В целях безопасности полицейские оцепили участок. На месте находятся экстренные службы взаимодействия, добавили в ДЧС.
Дополнено 15.04.2025, 16.05
К настоящему времени пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние склады. Пострадавших нет", - отметили в МЧС РК.
15.04.2025, 13:23 28546
Крупный степной пожар локализовали в ВКО
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар площадью 2 тыс. га локализовали в Восточно-Казахстанской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Горящий сухостой тушили с помощью вертолетов. Было сброшено более 90 тонн воды. Пострадавших нет.
Предварительная площадь пожара составила 2000 га.
Напомним, в Зайсанском районе ВКО загорелись камыш и сухостой. Тушение осложнялось сильным ветром.
Всего с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысячи гектаров.
Напомним, 4 апреля в Абайской области произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".
В тот же день загорелась трава в Павлодарской области. Площадь пожара составила 20 гектаров.
Сегодня на заседании правительства, посвященном подготовке к пожароопасному периоду, премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал действия лесных учреждений во время пожаров, заявив, что сотрудники лесных учреждений не проинформировали о случившемся профильные ведомства. Он поручил провести расследование с вынесением наказаний.
15.04.2025, 12:25 30406
Магнитные бури обрушатся на Землю
В пике ожидаются бури второго уровня
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитные бури обрушатся на Землю 16 апреля из-за выброса двух солнечных протуберанцев, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
На данный момент отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь с 15 на 16 апреля", - проинформировали в лаборатории.
Сообщается, что общая продолжительность геомагнитных возмущений ожидается почти сутки.
Пик, согласно расчетам, придется на вторую половину дня. В пике ожидаются бури второго уровня. Можно заметить также, что конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний. Предварительно выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей как в ночь со вторника на среду, так и в ночь со среды на четверг - основной сценарий", - добавили в лаборатории солнечной астрономии.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
15.04.2025, 09:06 33766
В Зайсанском районе ВКО загорелся камыш и сухостой
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На участке Шубырагаш, расположенном в Биржанском сельском округе Зайсанского района ВКО, произошло возгорание камыша и сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Очаг возгорания находится на открытой труднодоступной болотистой местности. Силы МЧС и лесников борются с огненной стихией. Тушение осложняется ветром с порывами, достигающими 19-20 метров в секунду", - отметили в ведомстве.
В ликвидации задействованы 85 человек и 15 единиц техники.
14.04.2025, 19:39 45066
В Актобе подросток врезался на мопеде в легковой автомобиль
Водителя мопеда с травмами госпитализировали
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Актобе. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 13 апреля произошло ДТП с участием мопеда и легкового авто, сообщает "Диапазон".
15-летний подросток на мопеде без регистрационных номеров выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry. От удара легковой автомобиль изменил направление движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
Несовершеннолетнего водителя мопеда с травмами госпитализировали в многопрофильную областную детскую больницу Актобе.
Начато досудебное расследование.
С начала года на дорогах области зарегистрировано два ДТП с участием скутеров, в которых трое человек получили телесные повреждения.
Ранее в Алматы на 7 лет лишили прав водителя мопеда, которой управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
14.04.2025, 15:17 50431
Люди застряли на высоте из-за остановки аттракциона в одном из парков Алматы
Полиция ведет проверку
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы ведет проверку по факту инцидента с каруселью в одном из парков города.
В соцсетях появилось видео, на котором люди застряли в воздухе на аттракционе в результате его остановки. Судя по комментариям, инцидент произошел в парке развлечений "Айя" в Алматы.
В департаменте полиции города сообщили, что по факту инцидента с каруселью в одном из парков города Алматы отделом полиции при УП Бостандыкского района начата проверка.
Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка", -добавили в полиции.
Напомним, незаконно построенный парк аттракционов "Қиял әлемі" по решению суда снесут в Шымкенте. 23 января текущего года в парке произошел пожар. Загорелись игровые автоматы, затем огонь перекинулся на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса. В мае 2023 года в этом же парке люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона "Байтерек". В мае 2021 года в этом же парке 17-летний подросток сорвался с аттракциона и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
14.04.2025, 12:29 50066
В Шымкенте первоклассник утонул в неогороженном котловане с водой
Жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были
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Шымкент. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетний мальчик погиб в Шымкенте, упав в неогороженный котлован с водой, сообщает Otyrar.
Семилетний мальчик ушел из дома около 17.00, а спустя несколько часов, около 22.00, его тело обнаружили в заполненном водой котловане глубиной около 2 метров и размером примерно 4 на 50 метров. По словам местных жителей, яму вырыли несколько лет назад под септик для многоэтажных домов, но работы приостановили, и она осталась открытой. Со временем котлован заполнился сточными водами. Жители неоднократно обращались в ответственные органы с просьбой оградить опасную территорию, однако меры приняты не были. Рядом расположены школа и детский сад, что усиливает тревогу родителей", - сообщает телеканал.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?