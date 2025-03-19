18.03.2025, 08:34 34651
На двух республиканских трассах в Казахстане введено ограничение движения
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 18 марта 2025 года на двух республиканских автомобильных дорогах в двух областях введено ограничение движения. Об этом сообщили в НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Актюбинской области ограничение введено на 3-92 км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (Кандыагаш -город Эмба).
Как сообщили в нацкомпании, в Актюбинской области произошел перелив воды через объездную дорогу возле моста Жем.
18 марта 2025 года, примерно в 06.00, на 92-м километре республиканской автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз в районе моста через реку Жем зафиксирован перелив воды на объездной дороге. Протяженность подтопленного участка составляет 100 метров, высота воды достигает 50 см. В связи с повышением уровня воды движение всех транспортных средств по мосту временно ограничено. Для пешеходов движение остается открытым", - пояснили в компании.
Кроме того, в Костанайской области введено ограничение движения в нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 96 специалистов.
Ранее талая вода размыла временный мост на реке в Западном Казахстане.
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18.03.2025, 16:30 19416
Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: pexels.com
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.
По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.
За 2023 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 267 лицами на сумму 28,7 млрд. (1 полугодие 2023 года - 239 лицами на 14,3 млрд тенге, 2 полугодие 2023 года - 192 лицами на 14,4 млрд тенге. За 2024 год сведения о получении денег и (или) имущества от иностранных источников представлены 218 лицами на сумму 27,2 млрд (1 полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 млрд тенге, 2 полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 млрд тенге)", - проинформировали в КГД.
В ведомстве отметили, что данная мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.
Напомним, на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах.
18.03.2025, 09:29 32081
В Алматы в связи с празднованием Наурыза временно перекроют ряд улиц
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, запланированы временные ограничения движения транспорта, сообщили в городском акимате.
С 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.
В связи с этим на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта. Это маршруты №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра. При этом, маршруты №16 и 126 будут объезжать по указанный участок по улице Гоголя", - проинформировали в акимате.
Кроме того, 22 марта с 06.00 до 11.30 временно перекроют проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.
17.03.2025, 14:16 68406
Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
Изменения связаны с подготовкой к военному параду
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Астаны предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества Республики Казахстан.
В период с 22 апреля по 7 мая 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений", - предупредили в пресс-службе.
15.03.2025, 19:40 135131
В акимате Алматы опровергли информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы опровергли информацию о вырубке зеленой зоны у театра юного зрителя имени Наталии Сац, передает корреспондент агентства.
Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о вырубке сквера на территории театра имени Наталии Сац не соответствует действительности. В рамках проекта по реконструкции театра и строительства дополнительного здания вырубка сквера вдоль проспекта Алтынсарина не предусмотрена - зеленая зона сохраняется в первозданном виде", - сообщили в акимате со ссылкой на управление строительства города.
В целом, по информации пресс-службы, на территории объекта расположено 439 дерева, из которых под вырубку попадает 31 дерево.
На основании лесопатологии 7 деревьев признаны аварийным и 24 - непригодными к пересадке. Согласно правил защиты и содержания зеленых насаждений будет обеспечена компенсационная посадка в десятикратном размере с уходом в течение трех лет. То есть подрядчиком на общественных территориях города будет высажено 380 деревьев с комом высотой не менее 2,5 метров. Также 38 деревьев подлежат пересадке на территории прилегающей непосредственно к театру. В настоящее время строительный план территории объекта находится на стадии согласования с уполномоченными органами", - сообщили в акимате.
В ведомстве напомнили, здание театра было построено в 1980-х годах и в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.
Проект реконструкции театра имени Наталии Сац широко обсуждался с общественностью и экспертами. В нем предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций. Планируется на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение и др. Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания", - заявили в акимате.
Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров.
В нем расположится камерный зал на 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций. Два строения будут соединены галерейным переходом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее общественники Алматы в Сети разместили пост, в котором потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац. Активисты сообщали, что "по проекту нижняя часть сквера где сейчас произрастают многочисленные деревья подвергается вырубке".
14.03.2025, 21:20 294241
В ДУМК прокомментировали инцидент в мечети в Туркестанской области
Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму
Фото: кадр из видое
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировали инцидент, снятый на видео в мечети в Туркестанской области, где в частности заснято, как дети мнут имаму икры.
Мечеть - это дом поклонения, духовный центр, где собирается верующая община, священное место, место воспитания. Пришедший в дом поклонения человек должен соблюдать этикет мечети. Это - часть благородного нрава мусульманина. Инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе. В связи с этим, Духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму мечети за действия, вызвавшие общественное недовольство в священном месте", - говорится в заявлении ДУМК.
14.03.2025, 12:58 327011
Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз"
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" сделал заявление по поводу телефонных атак на журналистов.
12-13 марта 2025 года несколько журналистов столкнулись с новым способом организации телефонных атак, из-за которых они лишись возможности нормально осуществлять свою профессиональную деятельность. Их номера были опубликованы в ложных объявлениях на платформе OLX.kz. Злоумышленники разместили объявления о продаже котят, щенков или техники по заниженной цене, что привело к десяткам звонков на телефоны журналистов", - рассказали в фонде.
В частности, редактор prodengi.kz Ирина Ледовских сообщила, что ее телефон автоматически заблокировал более 50 номеров. Журналист Данияр Молдабеков (Telegram-канал "Пятое января") рассказал, что ему звонили каждые 5-10 минут по объявлению о продаже щенка, а также добавили его номер в чат водителей такси. Похожие инциденты произошли с Ириной Севостьяновой (г. Астана), Татьяной Панченко (Forbes.kz, г. Алматы) и Юлией Козловой (г. Алматы).
Служба поддержки OLX.kz отреагировала на жалобы журналистов и начала удалять ложные объявления, однако взамен удаленных появляются новые. Мы благодарим платформу за быструю реакцию, готовность помочь и пресечь противозаконные действия злоумышленников, и надеемся, что в будущем удастся предотвратить использование сервиса объявлений для противоправных действий в отношении журналистов", - сообщили в фонде.
В "Әділ сөз" напомнили, что журналисты могут также защитить свои права, подав заявление в правоохранительные органы по статье 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".
Напомним, в 2022-м году несколько казахстанских журналистов столкнулись с угрозами и противоправными действиями.
В частности, неизвестные залили дверь квартиры журналиста Вадима Борейко монтажной пеной. Позже стало известно, что неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих оператору журналиста. По факту было заведено уголовное дело.
Неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы. В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
За совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек. 28 февраля 2023 года в Алматы задержали координатора провокационных атак.
13.03.2025, 19:43 399016
В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Жезказган. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий в Астане в рамках поручения премьер-министра вице-премьер Канат Бозумбаев прибыл в Улытаускую область, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Всего в Улытауской области возведено 15,7 км плотин, построено 115 метров арыков. Очищено 5,8 км каналов, 1,3 км арыков и 281 единица водопропускных сооружений. Очищены русла реки Талдысай и приняты меры по усилению берега реки Сарысу в селе Жыланды.
Однако регион находится в зоне высокого риска. На территории области 27 паводкоопасных населенных пунктов, из них угроза подтопления сохраняется в 11. В связи с чем, Канат Бозумбаев поручил организовать бригады по расчистке русел рек, ливневых стоков и водоотводных каналов для беспрепятственного прохождения паводковых вод, а также взять на особый контроль регулирование сбросов воды с водохранилищ.
Было дано поручение обеспечить готовность сил и средств аварийных и спасательных служб к оперативному реагированию, подготовку резервов топлива, продовольствия и медицинских средств. Вместе с тем, в регионе проведут многофакторное обследование гидротехнических сооружений, и в случае необходимости приняты меры по их укреплению и ремонту.
Кроме того, поручено, в случае необходимости, своевременно провести эвакуацию людей и отгон скота с зимних стоянок в низинах на безопасные места, МЧС - обеспечить переброску личного состава из южных регионов страны, а корпорации "Казахмыс" обеспечить выделение необходимой техники для противопаводковых работ.
Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков, передает корреспондент агентства.
В 2025 году на автомобильных дорогах республиканского значения выявлено 326 паводкоопасных участков общей протяженностью 96,5 километра, где существует риск переливов и разрушений во время паводка.
13.03.2025, 18:59 387706
В Астане усилят контроль за грузовиками
Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждений дорожного покрытия в Астане вводится усиленный контроль за движением тяжеловесных автотранспортных средств.
Меры принимаются Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК совместно с акиматом города и полицией.
Контроль будет осуществляться на ключевых въездах и выездах города через передвижные посты транспортного контроля, а также с помощью автоматизированных станций измерения веса. Нарушителей будут штрафовать. Размеры штрафов зависят от степени нарушения.
С 23 марта по 1 мая также вводятся дополнительные ограничения по нагрузке на ось для транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам республиканского значения.
6 марта в столичном акимате прошло совещание, на котором было принято решение о проведении рейдовых мероприятий с привлечением местной полиции и инспекций транспортного контроля. С 7 марта в Астане работает шесть передвижных постов, а также усиленная группа инспекторов транспортной инспекции. Проверено уже 94 автотранспортных средства, составлено 54 административных протокола на сумму более 11 млн тенге.
Согласно новым поправкам в законодательство, с 1 января 2026 года будут запрещены перевозки грузов самосвалами, масса которых превышает допустимые нормы, по дорогам общего пользования.
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