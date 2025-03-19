На двух республиканских трассах в Казахстане введено ограничение движения   

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Рассказать друзьям

Жезказган. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий в Астане в рамках поручения премьер-министра вице-премьер Канат Бозумбаев прибыл в Улытаускую область, - После заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий в Астане в рамках поручения премьер-министра вице-премьер Канат Бозумбаев прибыл в Улытаускую область, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Всего в Улытауской области возведено 15,7 км плотин, построено 115 метров арыков. Очищено 5,8 км каналов, 1,3 км арыков и 281 единица водопропускных сооружений. Очищены русла реки Талдысай и приняты меры по усилению берега реки Сарысу в селе Жыланды.





Однако регион находится в зоне высокого риска. На территории области 27 паводкоопасных населенных пунктов, из них угроза подтопления сохраняется в 11. В связи с чем, Канат Бозумбаев поручил организовать бригады по расчистке русел рек, ливневых стоков и водоотводных каналов для беспрепятственного прохождения паводковых вод, а также взять на особый контроль регулирование сбросов воды с водохранилищ.





Было дано поручение обеспечить готовность сил и средств аварийных и спасательных служб к оперативному реагированию, подготовку резервов топлива, продовольствия и медицинских средств. Вместе с тем, в регионе проведут многофакторное обследование гидротехнических сооружений, и в случае необходимости приняты меры по их укреплению и ремонту.





Кроме того, поручено, в случае необходимости, своевременно провести эвакуацию людей и отгон скота с зимних стоянок в низинах на безопасные места, МЧС - обеспечить переброску личного состава из южных регионов страны, а корпорации "Казахмыс" обеспечить выделение необходимой техники для противопаводковых работ.





Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил , что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков, передает корреспондент агентства.



