Талая вода размыла временный мост на реке в Западном Казахстане   

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Тараз. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай", который расположен в селе Мерке (участок Ойтал), - 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай", который расположен в селе Мерке (участок Ойтал), сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.





По данным ведомства, 9 случаев зарегистрированы с диагнозом острая кишечная инфекция, 1 случай - энтеровирусная инфекция. 1 воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика).





По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.





В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации. Имеется достаточный запас лекарств. На сегодняшний день управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы", - отметили в акимате.





Сообщается, что работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.





По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение. На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле", - добавили в акимате.