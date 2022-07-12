Двое детей потерялись на Алаколе

Фото: instagram/almatyobl_tjd

АКШИ. 11 ИЮЛЯ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда Алакольского региона нашли потерявшихся на побережье озера детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 июля 2022 года в 17.58 при проведении ежедневного патрулирования побережья озера Алаколь спасателям оперативно-спасательного отряда Алакольского региона поступило сообщение о том, что потерялся мальчик 2016 года рождения, который находился на отдыхе в селе Акши Алакольского района Жетысуской области с родителями, приехавшими на отдых с города Нур-Султана. Выяснилось, что в 17.35 он, играя на берегу озера Алаколь, пропал из виду взрослых", - сообщили в областном ДЧС.

Спасатели незамедлительно начали поиски. Поиск усложнялся тем, что на берегу озера находилось очень много отдыхающих.

В поисках были задействованы шестеро спасателей и 3 единицы техники, а также сотрудники районного отдела полиции. На расстоянии около 1,5 километра от местонахождения родителей мальчик был найден живой и невредимый. В медицинской помощи не нуждался.

В 18.15 на этом же побережье была найдена девочка 2018 года рождения, которая в 18.05 пропала из виду взрослых, играя на берегу озера Алаколь, вблизи общественного пляжа.

Девочку спасатели нашли на расстоянии около 400 метров от местонахождения родителей. В медицинской помощи не нуждалась", - уточнили в ДЧС.

В департаменте отметили, что с родителями детей была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного внимания к несовершеннолетним детям у воды.



