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Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Двое детей выпали из окна четвертого этажа в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По информации столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, очередной случай выпадения детей произошел вчера, 26 августа. В 18.27 на пульт 112 поступило сообщение о падении детей из окна по улице Капал, 1/1.

Дети 2011 и 2013 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпали из окна квартиры четвертого этажа. Дети были доставлены в детскую городскую больницу №2 с различными травмами", - уточнили в ведомстве.

В целом с начала 2019 года зарегистрировано 14 подобных случаев (в 2018 году - 21), из них один с летальным исходом (в 2018 году - 8), в 13 случаях детей госпитализировали (в 2018 году - 13).

В ДЧС отметили, что, по статистике, большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения взрослых, находящихся рядом.

Падение из окна - одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

Риску падения из окон подвержены дети в возрасте от 2 до 7 лет, это тот возраст, когда сам ребёнок ещё не в состоянии понять всю опасность игр на подоконнике", - резюмировали в ведомстве.





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