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Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Двое детей выпали из окон в Жезказгане и Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, в Жезказгане из окна квартиры первого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и доставлен в больницу ребенок 2018 года рождения. Его состояние средней степени тяжести.

Кроме того, в Кызылорде, оставшись без присмотра взрослых, с высоты второго этажа выпал ребенок 2014 года рождения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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