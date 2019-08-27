Двое детей выпали из окон в Жезказгане и Кызылорде

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Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, в Жезказгане из окна квартиры первого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и доставлен в больницу ребенок 2018 года рождения. Его состояние средней степени тяжести.
Кроме того, в Кызылорде, оставшись без присмотра взрослых, с высоты второго этажа выпал ребенок 2014 года рождения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, в Павлодаре четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа.
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