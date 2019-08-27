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Двое детей выпали из окон в Жезказгане и Кызылорде

26.08.2019, 11:10 14986
Двое детей выпали из окон в Жезказгане и Кызылорде
Фото: Kaznews.kz
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Двое детей выпали из окон в Жезказгане и Кызылорде, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, в Жезказгане из окна квартиры первого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и доставлен в больницу ребенок 2018 года рождения. Его состояние средней степени тяжести. 
 
Кроме того, в Кызылорде, оставшись без присмотра взрослых, с высоты второго этажа выпал ребенок 2014 года рождения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
 

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Теги:РК

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