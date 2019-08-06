В Павлодаре четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

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Это произошло 3 августа. Ребенок выпал с пятого этажа дома, пишет pavlodarnews.kz.
Ребенок бригадой скорой помощи был доставлен с адреса Бектурова, 71 в 21.13. У него была диагностирована тяжелая травма головы. Несколько часов врачи боролись за его жизнь. Не приходя в сознание, мальчик скончался в 02.45", - проинформировали в управлении здравоохранения области.
Напомним, в июле в Петропавловске сосед спас двухлетнего мальчика, который гулял по подоконнику четвертого этажа, оставшись без присмотра.
В Комитете по чрезвычайным ситуациям многократно напоминали, что для предотвращения случаев выпадения детей не следует: оставлять окна открытыми, если дома ребенок; использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору; оставлять без присмотра ребенка, особенно играющего возле окон, балконов и стеклянных дверей; ставить мебель поблизости с окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз. В ведомстве также порекомендовали установить в окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующим открытию их ребёнком самостоятельно.
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