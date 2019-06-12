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Петропавловск. 11 июня. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок разбился, выпав из окна пятого этажа в Петропавловске, передает Kazakhstan Today.

11 июня, в 12.35, в Петропавловске, по улице Уалиханова, из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже 5-этажного дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал мальчик 2017 года рождения. Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место несчастного случая, констатировали смерть малыша", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

КЧС в целях предупреждения несчастных случаев с детьми рекомендует:

не оставлять окна открытыми, если дома ребенок;





не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору;





не оставлять без присмотра ребенка, особенно играющего возле окон, балконов и стеклянных дверей;





не ставить мебель поблизости с окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз;





преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими.

КЧС МВД также рекомендует установить в окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующим открытию их ребёнком самостоятельно.

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