Двухлетняя девочка выпала из окна детсада в Талдыкоргане

Талдыкорган. 16 мая. Kazakhstan Today - Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа детсада в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 15 мая из Талдыкорганского детского мини-центра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами доставили двухлетнюю девочку.
Как выяснилось, она выпала из окна второго этажа детского учреждения. Ребенок, получивший при падении тяжелые травмы, пока находится в реанимации.
По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). При расследовании будет обеспечена объективность и полнота следственных действий. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента", - отметили в полиции.
О случаях травмирования и даже избиения детей в дошкольных учреждениях сообщалось и ранее. К примеру, в Алматинской области в январе 2018 года трёхлетняя девочка попала в реанимацию после похода в детский сад - у неё диагностировали перелом лобной кости. В марте 2019 года за рукоприкладство в отношении детей осудили воспитателя детсада из села Бадамша Актюбинской области. Дело получило общественную огласку благодаря распространенной в Интернете видеозаписи правонарушения. Кроме этого, в начале мая 2019 года в избиении малышей уличили воспитателя яслей-сада в Алматы. В результате работы лишилась не только воспитатель, но и заведующая детским учреждением.
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