Двухлетняя девочка выпала из окна детсада в Талдыкоргане

Талдыкорган. 16 мая. Kazakhstan Today - Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа детсада в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 15 мая из Талдыкорганского детского мини-центра "Карлыгаш" в областную больницу с различными травмами доставили двухлетнюю девочку.

Как выяснилось, она выпала из окна второго этажа детского учреждения. Ребенок, получивший при падении тяжелые травмы, пока находится в реанимации.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). При расследовании будет обеспечена объективность и полнота следственных действий. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента", - отметили в полиции.

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