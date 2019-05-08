На 151 тыс. тенге оштрафовали воспитательницу за избиение малышей в детском саду в Алматы

Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today - За избиение 2-летнего ребенка воспитатель детсада в Алматы заплатит штраф в размере 151 тысячи тенге, передает Kazakhstan Today.

"Она полностью признает свою вину, рассказывается в содеянном. То, что она совершила такой уголовный проступок, она объясняет тем, что у нее на тот момент, 2 мая, были тяжелые семейные обстоятельства. Заболел отец, получил инсульт, она впала в тяжелую депрессию, далее получила сама же инсульт", - сказала адвокат воспитателя Альбина Бахтияркызы.

Как сообщает телеканал " Астана ", кроме штрафа государству воспитатель Гульжан Акимбаевой предстоит выплатить моральную компенсацию. Сторона потерпевших потребовала 500 тыс тенге, однако суд установил сумму в 100 тысяч тенге. Эти деньги, по словам матери избитого ребенка, уйдут на оплату услуг психолога.

Как сообщалось ранее, в Алматы воспитателя яслей-сада уличили в избиении малышей. После скандала работы лишилась не только воспитатель, но и заведующая детским учреждением

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