Заведующая детским садом в Алматы уволена после скандала с избиением детей воспитательницей

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - В управлении образования города Алматы прокомментировали инцидент с избиением двух малышей в детском саду №37 в Алатауском районе, передает Kazakhstan Today.

2 мая текущего года в первой младшей группе воспитатель допустила правонарушение, несовместимое с педагогической деятельностью. Обнаружив синюшность на лице пострадавшего ребенка, мама 3 мая обратилась к заведующей детского сада. Заведующая вместе с родительницей просмотрели видеозапись за 2 мая, факт рукоприкладства подтвердился", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в тот же день воспитатель была уволена.

В коллективе дошкольной организации проведено производственное совещание по данному факту. Приказом управления образования города Алматы от 4 мая 2019 года заведующая детским садом №37 Алатауского района освобождена от занимаемой должности. Работа дошкольной организации взята на особый контроль управления образования города Алматы", - отмечается в сообщении.

Преступление расследуется в управлении полиции Алатауского района. Заявление в полицию мама одного из детей написала минувшей ночью", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

Сообщается, что факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

К уголовной ответственности привлечена 35-летняя воспитатель яслей-сада. В ближайшее время материалы данного уголовного дела будут направлены в суд", - резюмировали в полиции.

Накануне в паблике almaty.times в Инстаграм появилось видео, на котором воспитатель детского сада бьет детей. Вскоре видео было удалено, а полиция начала расследование по факту избиения детей.

Согласно части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), женщине грозит штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Усть-Каменогорске , Атырау , Актюбинской и Павлодарской областях . Это далеко не первый случай жестокого обращения с воспитанниками детских учреждений. Подобные факты имели место в Алматы

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