4-летнему воспитаннику сломали бедро в специализированном доме ребенка в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 17 апреля. Kazakhstan Today - 4-летнему мальчику-инвалиду сломали бедро в специализированном доме ребенка в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Перелом бедра у 4-летнего Арлана ровно месяц назад обнаружили воспитатель и няня детского дома. Они же сообщили об этом факте медику и директору. Теперь, по словам няни Назым Исаевой, ее же и обвиняют в причинении вреда здоровью ребенка. Как рассказала женщина, после инцидента ей предложили уволиться, но она решила, что будет работать до последнего, сообщил Первый канал "Евразия"

Жестокие обращения были в детском доме. В остальных группах тоже было. Ноги ломали. Голову разбили, ударяли. Меня хотят уволить, потому что я не молчу, наверное. Остальные молчат, боятся сказать", - рассказала Исаева.

В самом детском доме факт наличия травмы у воспитанника старшей инвалидной группы подтвердили. Однако ни руководство, ни медик учреждения и представить не могут, чтобы кто-то из сотрудников намеренно нанес вред ребенку. Возможно, все произошло случайно.

Если учесть, что ребёнок лежачий, он передвигаться не может: то, что ниже пояса, не действует, а когда на косточки нет такой нагрузки, какой положено, они становятся даже у нормального, здорового человека, конечно, слабее", - прокомментировала врач специализированного дома ребенка Наталья Полякова.

По данным телеканала, в доме ребенка провели внутреннее расследование, однако пока не удалось установить даже смену, в работу которой мальчик получил травму.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить, в какое время, откуда и как получил ребенок данные телесные повреждения", - отметила инспектор пресс-службы управления полиции города Гульнур Тусупова.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Следствие рассматривает несколько вариантов того, как парализованный ребенок мог получить такую серьезную травму. В их числе и жестокое обращение с детьми.

Прояснить ситуацию в этом деле должны итоги судебной экспертизы. К счастью, травмированному ребенку вовремя оказали помощь и на днях уже должны снять гипс.

Подобная ситуация в доме-интернате в Алматы закончилась трагедией. Горем убитые родные так и не услышали от сотрудников учреждения ответа на вопрос, почему ребенок весь в синяках и за что его привязали к кровати. Няню, которую признали виновной в смерти ребенка, осудили на 15 лет.

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