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В Атырау воспитатели избивали и эксплуатировали в интернате детей-инвалидов

29.03.2019, 17:32 7939
В Атырау воспитатели избивали и эксплуатировали в интернате детей-инвалидов
Атырау. 29 марта. Kazakhstan Today - В Атырау воспитатели избивали и эксплуатировали в интернате детей-инвалидов, передает Kazakhstan Today.
 
Прокуратура провела проверку школы-интерната для детей инвалидов города Атырау, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
 
Как заявили в ведомстве, "воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об этом никому".
 

Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь текущего года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования", - проинформировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

 
По данным пресс-службы, расследование проводится органами полиции по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
 
Также сообщается, что имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело находится на контроле прокурора области.
 

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