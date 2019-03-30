Атырау. 29 марта. Kazakhstan Today - В Атырау воспитатели избивали и эксплуатировали в интернате детей-инвалидов, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура провела проверку школы-интерната для детей инвалидов города Атырау, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как заявили в ведомстве, "воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об этом никому".

Их не сдерживали даже камеры видеонаблюдения. К сожалению, установили лишь записи с декабря 2018 года по январь текущего года, но и этого оказалось достаточно для начала досудебного расследования", - проинформировал прокурор области Ернат Сыбанкулов.

По данным пресс-службы, расследование проводится органами полиции по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Также сообщается, что имевшие отношение к жестокому обращению с детьми работники учреждения отстранены от занимаемых должностей. Дело находится на контроле прокурора области.

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