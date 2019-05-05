В Алматы воспитатель яслей-сада избивала детей (ВИДЕО)

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы прокомментировал информацию об избиении детей воспитателем в одном из детских садов Алматы, передает Kazakhstan Today.

Преступление расследуется в управлении полиции Алатауского района. Заявление в полицию мама одного из детей написала минувшей ночью", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

Сообщается, что факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

К уголовной ответственности привлечена 35-летняя воспитатель яслей-сада. В ближайшее время материалы данного уголовного дела будут направлены в суд", - резюмировали в полиции.

Накануне в паблике almaty.times в Инстаграм появилось видео, на котором воспитатель детского сада бьет детей. Вскоре видео было удалено, а полиция начала расследование по факту избиения детей.

Согласно части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), женщине грозит штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





Усть-Каменогорске , Атырау , Актюбинской и Это далеко не первый случай жестокого обращения с воспитанниками детских учреждений. Подобные факты имели место в Алматы Павлодарской областях. Между тем, взрослые не всегда несут за свое поведение ответственность в полной мере.

















При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства