В Актюбинской области суд рассмотрел дело в отношении воспитательницы детсада, которая била детей

Актобе. 13 марта. Kazakhstan Today - Специализированный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрел дело в отношении воспитательницы детского сада в селе Бадамша, которая била детей, передает Kazakhstan Today.

"Видео занятий в подготовительной группе, где воспитатель кричит на детей, одну девочку тащит за ухо к доске, потом бьет по голове ее и другую девочку, попало недавно в сеть. Родители после этого устроили собрание в детском саду, потребовали уволить воспитателя и обратились в прокуратуру", - сообщает портал "Мой город".

Каргалинский отдел полиции начал расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Сегодня, 13 марта, суд вынес женщине приговор в виде привлечения к общественным работам сроком на 120 часов. Также воспитателя, теперь уже бывшего, лишили права занимать педагогические должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 3 года. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Мы согласны с решением суда, воспитателя наказали по закону. В суде были я – мама Самиры и мама Жулдыз, этих девочек били на видео. Воспитатель в суде перед нами извинилась. Сейчас у нас другой воспитатель в садике. Дети ходят туда с удовольствием. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы видео занятий не попало в соцсеть", - говорит Нургуль Сагирова.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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