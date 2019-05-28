В Костанае с высоты четвертого этажа выпала полуторогодовалая девочка

Костанай. 27 мая. Kazakhstan Today - В Костанае из окна четвертого этажа выпала полуторогодовалая девочка, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Костанайские новости", происшествие случилось в доме №44 по проспекту Кобланды батыра. Ребенка в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в детскую областную больницу.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения, сегодня ребенок переведен из реанимации в отделение. Чувствует себя девочка лучше.

В управлении сообщили, что в больнице находится и 16-летняя девочка, которая также выпала из окна многоэтажки. У нее перелом позвоночника. Других подробностей медики не сообщают.

По информации пресс-службы департамента полиции девочка упала со второго этажа заброшенного дома в Костанае. Почему она находилась там и как произошло падение, не известно. Полиция начала проверку.

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