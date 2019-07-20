В Петропавловске мужчина спас двухлетнего мальчика, едва не упавшего из окна четвертого этажа

Петропавловск. 19 июля. Kazakhstan Today - Мужчина спас двухлетнего мальчика, который гулял по подоконнику четвертого этажа, оставшись без присмотра, передает Kazakhstan Today.

Благополучным исходом закончилась история, развернувшаяся вокруг 2-летнего мальчика в Петропавловске. Ребенок едва не выпал из окна 4-го этажа пятиэтажного дома. Настоящим героем, спасшим малыша, стал 46-летний Дмитрий Зайцев, через балкон забравшийся в квартиру и снявший мальчика с подоконника.

Услышав крики в подъезде, он понял, что люди со двора, заметившие в открытом окне маленького ребенка, сбежались в поисках квартиры. Горожанин, узнав причину волнения людей, не раздумывая, бросился спасать малыша. Через балкон пятого этажа он спрыгнул на балкон внизу. В другой комнате он нашел стоящего на подоконнике мальчика. Как оказалась, женщина, присматривающая за ребенком, крепко уснула после ночного дежурства. Сейчас ребенок благополучно передан матери, которая на момент происшествия находилась на работе", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.





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