Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - 10-летний ребенок выпал из окна пятого этажа в столице, передает Kazakhstan Today.

Вчера, 23 июня, в детскую городскую больницу со множественными травмами доставлен 10-летний мальчик, который выпал из окна 5-го этажа", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В целом с начала года на территории столицы зарегистрировано девять случаев выпадения детей из окон, один с летальным исходом.

Как показывает статистика, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик", - напомнили в ведомстве.

Департамент полиции рекомендует родителям не держать окна открытыми, если дома ребенок и никогда не рассчитывать на москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Следует установить на окна специальные системы защиты, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно, отодвинуть всю мебель от окон, что поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

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