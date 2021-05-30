Двое пропавших в горах Туркестанской области туристов найдены мертвыми

ТУРКЕСТАН. 29 МАЯ - Сегодня спасатели в ходе поисковых работ в горах Туркестанской области обнаружили тела двух пропавших туристов. Поиски еще двух человек продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении непрекращающихся поисковых работ 29 мая, в 00.30, на реке Угам, в воде, обнаружено тело. Погибшим оказался участник пропавшей группы туристов в горах, 1999 года рождения. Тело второго туриста найдено сегодня в трех километрах от села Угам, на реке. Личность устанавливается", - сообщил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

Он уточнил, что тела на вертолете Казавиаспаса МИ-171 отправлены в Шымкент.

Тем временем поиски еще двух пропавших продолжаются. В наземных поисковых работах участвуют спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших. Для поиска с воздуха задействованы два борта Казавиаспаса.

По факту обнаружения тел туристов департамент полиции Туркестанской области начал досудебное расследование.

Назначены экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти. Также следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - отметил Талгат Уали.

Напомним, что сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая.

Накануне, 28 мая, в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов . Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, три дня назад они разделились на две группы.

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