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Двух человек ранил неизвестный в Караганде

09.06.2020, 16:29 19333
Двух человек ранил неизвестный в Караганде
Фото: denski_blog/instagram
Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде произошла стрельба, в ходе которой пострадали два человека, передает Kazakhstan Today.
 

9 июня текущего года неизвестное лицо в ходе возникшей ссоры причинило огнестрельные ранения из неустановленного оружия двум участникам инцидента. Пострадавшие госпитализированы. Личность участников инцидента и обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. 

 
По данному факту начато досудебного расследование по статье УК РК "Хулиганство с применением оружия".
 
Отмечается, что с целью установления и задержания подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование.

 

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