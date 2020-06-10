Двух человек ранил неизвестный в Караганде

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9 июня текущего года неизвестное лицо в ходе возникшей ссоры причинило огнестрельные ранения из неустановленного оружия двум участникам инцидента. Пострадавшие госпитализированы. Личность участников инцидента и обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
По данному факту начато досудебного расследование по статье УК РК "Хулиганство с применением оружия".
Отмечается, что с целью установления и задержания подозреваемого ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование.
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