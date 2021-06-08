Президента авиакомпании East Wing оправдали по делу о крушении самолета в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ИЮНЯ - Илийский районный суд Алматинской области вынес оправдательный приговор в отношении М. - президента АО "East Wing". Его обвиняли в "нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей по неосторожности" и "допуске лица к управлению воздушным судном, не имеющим право управления им", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно обвинительному акту, составленному органом уголовного преследования и утвержденному прокурором, М., являясь президентом АО "East Wing", не обеспечил надлежащую работу персонала, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации самолета и пренебрег ими, не обеспечил надлежащий контроль полетов, что в конечном счете привело к крушению самолета. В суде подсудимый предъявленное ему обвинение не признал, просил его оправдать в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях. Ввиду имеющихся противоречий в заключениях экспертов в ходе досудебного расследования судом в целях всесторонности и объективности судебного разбирательства была назначена комплексная экспертиза (медико-криминалистическая, судебно-медицинская, транспортно-трасологическая, взрывотехническая материалов веществ и изделии)", - сообщили в пресс-службе суда.

Из заключения экспертов следует, что " самолет в ходе полета столкнулся с неопознанным летательным аппаратом с ограниченной контактирующей поверхностью, что привело к разгерметизации кабины пилотов и ударной волне в зоне ее избыточного давления". По мнению экспертов, это вызвало у пилотов сотрясение головного мозга, которое привело к мгновенному нарушению сознания на срок от 10 секунд до получаса и более.

На основании заключения экспертов суд пришел к выводу об "отсутствии вины М. в крушении самолета" и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях.

В связи с этим суд, согласно пункту 3) части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса выделил в отношении неустановленных лиц уголовное дело в отдельное производство и направил прокурору для решения вопроса о необходимости преследования иного лица.

Также, суд вынес частное постановление по адресу Генеральной прокуратуры РК по поводу допущенных грубых нарушений уголовно-процессуального закона в ходе досудебного расследования.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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