Экс-глава "Алатау жарык компаниясы" Умбетов погиб в ДТП

ТАЛДЫКОРГАН. 21 МАРТА - Бывший глава АО "Алатау жарык компаниясы" Мухит Умбетов погиб в автокатастрофе 19 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 марта 2022 года на 63-м году жизни в результате автомобильной аварии погиб экс-председатель правления, член совета директоров АО "Алатау Жарык Компаниясы", депутат Алматинского областного маслихата Умбетов Мухит Абикеевич", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алматинских элетрических станций.
Мухит Умбетов более десяти лет занимал пост главы АО "Алатау жарык компаниясы" и покинул его в январе 2022 года.