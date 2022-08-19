Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - В Алматы с балкона, расположенного на 25-м этаже одного из жилых комплексов на улице Розыбакиева, выбросилась девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Polisia.kz , личность погибшей установлена.

В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид.



