Еще шестеро военнослужащих спасены в Жамбылской области

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Количество спасенных в Жамбылской области военнослужащих увеличилось с 10 до 16, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

"Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших также семеро", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По данным Иманкулова, 17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье "Коксай" произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения - 75 человек и 7 единиц техники. В КЧС уточнили, что расстояние от Тараза до места происшествия составляет более 110 километров. На месте поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих военной части 91678 и бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 10 спасенных и семи обнаруженных телах погибших.

По информации Министерства обороны, лавина внезапно сошла во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим.

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