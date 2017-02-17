Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 22
  • :
  • 06
Все области
-2º Дождь
днем 16º    ночью 6º
17:00
.
Aнонс

Еще шестеро военнослужащих спасены в Жамбылской области17.02.2017
Происшествия  18:50

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Количество спасенных в Жамбылской области военнослужащих увеличилось с 10 до 16, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

"Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших также семеро", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По данным Иманкулова, 17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье "Коксай" произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения - 75 человек и 7 единиц техники. В КЧС уточнили, что расстояние от Тараза до места происшествия составляет более 110 километров. На месте поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих военной части 91678 и бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 10 спасенных и семи обнаруженных телах погибших.

По информации Министерства обороны, лавина внезапно сошла во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим.
Просмотров: 1414
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
17.02.2017   18:50
Еще шестеро военнослужащих спасены в Жамбылской области
17.02.2017   18:15
Под снежной лавиной в Жамбылской области погибли семь человек
17.02.2017   17:04
В ущелье Жамбылской области во время плановых занятий военных внезапно сошла снежная лавина
17.02.2017   16:54
Фото: pavlodarnews.kz
Защищая автобус с детьми, полицейские подставили служебное авто под "Камаз" на трассе Павлодар-Астана (ВИДЕО)
17.02.2017   14:22
Таксист из России снес трубу газопровода и сбил подростка в Атырауской области
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика