Гидроцикл врезался в тюбинг на Шардаре  

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Туркестан. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа на Шардаринском водохранилище гидроцикл на скорости въехал в тюбинг с людьми, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.





В результате происшествия пострадали три человека, с различными травмами они были направлены на амбулаторное лечение.





Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как на привязанный к движущейся моторной лодке тюбинг с людьми на полной скорости влетел гидроцикл.









В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что водитель гидроцикла установлен и доставлен в полицию, водное транспортное средство отправили на штрафстоянку.





Также принимаются меры по привлечению к ответственности лиц, предоставлявших водное транспортное средство в аренду отдыхающим", - рассказали в полиции.





Начато досудебное расследование.