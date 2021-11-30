Голый мужчина устроил забег по Петропавловску

ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 НОЯБРЯ - В Сети появилось видео, на котором заснят абсолютно голый мужчина, устроивший забег по заснеженному городу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам автора ролика, инцидент произошел в районе Подгора. Несмотря на холод и снег, мужчина бежал босиком, при этом давал пять прохожим.

По информации департамента полиции СКО, в отношении жителя Петропавловска, 1986 года рождения, находившегося в состоянии наркотического опьянения, возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".