Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Гражданин Сомали пытался вылететь из Нур-Султана во Франкфурт по поддельному паспорту, передает Kazakhstan Today.

23 декабря 2019 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев при проведении пограничного контроля в отношении рейса №КС921 сообщением Нур-Султан - Франкфурт составом пограничного наряда был выявлен гражданин Республики Сомали, который пытался пересечь государственную границу Республики Казахстан, предъявив на паспортный контроль чужой паспорт, принадлежащий гражданину Королевства Нидерланды", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Как пояснили в ведомстве, внимание пограничного наряда привлекла несхожесть определенных черт лица гражданина Сомали с фотографией в паспорте. После того как документ был изучен более тщательно, выяснилось, что паспорт действительно не принадлежит предъявителю.

В ходе дополнительной проверки и установления истинного мотива попытки незаконного пересечения государственной границы установлено, что указанный гражданин является студентом одного из учебных заведений нашей страны. Прилетел на территорию Казахстана в октябре текущего года, но в связи с тем, что его казахстанская виза была просрочена, он решил использовать паспорт своего друга, который также является студентом. В настоящее время гражданина Республики Сомали планируется привлечь к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.

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