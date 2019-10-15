Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Иностранец не может вернуться на родину из-за утери документов в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Департамент полиции Алматы обращается к жителям и гостям города с просьбой оказать содействие в поиске утерянных документов гражданина Малайзии Cheah Peng Hock, который в парке Кок-Тобе оставил барсетку с документами, в связи с чем в настоящее время не может выехать к себе на родину", - сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
Ведомство предоставило изображение семьи, которая нашла барсетку иностранца.
Убедительно просим Вас, если Вы узнали людей на данных фотографиях, сообщить в управление полиции Медеуского района по следующим телефонам: 2544802, 2544809 и 87017395394", - говорится в обращении полиции.
Напомним, в декабре 2018 года иностранец потерял сознание на борту самолета, летевшего из Актау в Астану, из-за низкого артериального давление. К нему на помощь пришли оказавшийся на борту врач из Актау и бортпроводники.
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