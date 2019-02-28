Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - Иностранец потерял сознание на борту самолета, летевшего из Актау в Астану, передает Kazakhstan Today.





Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Актау - Астана - Актау 20 декабря, после взлета внезапно потерял сознание, упал и сильно ударился головой. На помощь пришел врач Руслан Бектубаев, который находился возле пассажира в течение всего полета, сообщила летевшая тем же рейсом пассажирка Дина, пишет портал Lada.kz





По словам очевидцев, как выяснилось позже, иностранный гражданин упал в обморок из-за низкого артериального давления. Помощь врач оказывал вместе с борпроводниками, используя имевшееся на борту медицинское оборудование.





Пострадавший пассажир пришел в себя до прилета в столицу и после осмотра бригадой скорой помощи Астаны, которая встречала в аэропорту, уехал из аэропорта самостоятельно.





По данным портала, оказавший помощь пассажиру Руслан Бектубаев является директором Мангистауского филиала Фонда обязательного медицинского страхования.





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