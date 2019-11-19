Гражданина России с арсеналом оружия и боеприпасов задержали казахстанские пограничники

Петропавловск. 18 ноября. Kazakhstan Today - Гражданина России, перевозившего через границу арсенал оружия и боеприпасов, задержали казахстанские пограничники, передает Kazakhstan Today.
Вчера в пункте пропуска "Жанажол" на участке Петропавловского пограничного отряда в ходе пограничного контроля задержан 48-летний российский гражданин, следовавший из РФ в РК на автомашине "Тойота LC-200". Причиной задержания послужил целый арсенал оружия, найденный в багажном отделе при досмотре", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
По данным ведомства, у задержанного нашли: одно гладкоствольное ружье "Remington 870 express" с колиматорным прицелом, одно гладкоствольное ружье "TG-2" калибра 366 ТКМ, 49 патронов 12-го калибра, 62 патрона 366-го калибра, 2 магазина; один травматический пистолет "Grandpayer Т-10" калибра 10х22, 18 травматических патронов, 2 магазина.
Задержанный вместе с грузом передан сотрудникам районного отделения полиции Мамлютского района.
Напомним, ранее у жителя Алматы был изъят арсенал оружия.
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