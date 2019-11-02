У жителя Алматы изъят арсенал оружия

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Спецоперацию по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия полицейские провели рано утром в Медеуском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В наше поле зрения попал гражданин 1992 года рождения, проживающий в микрорайоне Думан, ранее судимый за вымогательство. В ходе задержания при личном досмотре у фигуранта был обнаружен и изъят нож, а при обыске его транспортного средства марки "Ауди" было обнаружено и изъято два обреза охотничьего ружья 12-го калибра, карабин, гладкоствольное ружье, а также 15 патронов. Все изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. По результатам экспертных исследований станет известно его происхождение, принадлежность и будет дан ответ, применялось ли оно при совершении каких-либо преступлений", - проинформировал о ходе спецоперации начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Данный факт в настоящее время расследуется Следственным управлением департамента полиции города Алматы по признакам преступления, предусмотренного статьей 287 частью 3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.





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