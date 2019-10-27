Жителя Актау задержали при сбыте боеприпасов

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции 25 октября. В данный момент проверяется причастность нарушителя к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В ходе обыска по месту жительства сотрудниками управления криминальной полиции области было обнаружено и изъято 12 единиц оружия и 1497 единиц боеприпасов, а также множество запчастей к ним", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Напомним, в августе КНБ РК провел в Алматы и Павлодаре спецоперацию по задержанию фигурантов дела о незаконном сбыте оружия.
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