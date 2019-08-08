Спецоперацию по задержанию фигурантов дела о незаконном сбыте оружия провел КНБ в Алматы и Павлодаре

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Департаментом КНБ по Жамбылской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из иностранных граждан, которая занималась незаконной реализацией огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.
25 июля текущего года проведена спецоперация, в ходе которой в Алматы и Павлодаре задержаны фигуранты дела М. и П. Из незаконного оборота изъято семь автоматов Калашникова и два пистолета Макарова, а также боеприпасы различного калибра. Задержанные этапированы в Тараз, проводится досудебное расследование", - уточнили в КНБ.
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