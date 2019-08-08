Система Orphus

Спецоперацию по задержанию фигурантов дела о незаконном сбыте оружия провел КНБ в Алматы и Павлодаре

07.08.2019, 16:15 11422
Спецоперацию по задержанию фигурантов дела о незаконном сбыте оружия провел КНБ в Алматы и Павлодаре
Фото: knb.gov.kz
Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении канала незаконного сбыта оружия, передает Kazakhstan Today.
 
 

25 июля текущего года проведена спецоперация, в ходе которой в Алматы и Павлодаре задержаны фигуранты дела М. и П. Из незаконного оборота изъято семь автоматов Калашникова и два пистолета Макарова, а также боеприпасы различного калибра. Задержанные этапированы в Тараз, проводится досудебное расследование", - уточнили в КНБ.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая