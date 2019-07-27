КНБ провел спецоперацию против сбытчиков оружия в Алматы и Шымкенте

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Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся незаконной реализацией огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения негласных следственных действий задокументированы факты реализации восьми автоматов Калашникова и двух пистолетов. Указанное оружие изъято в установленном законом порядке", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

18 и 19 июля 2019 года в Алматы и Шымкенте прошла специальная операция по задержанию участников группировок. Некоторые из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями так называемого "воровского сообщества".

При обыске по месту жительства одного из фигурантов обнаружен станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия.

В результате принятых мер ликвидирован очередной крупный канал поступления оружия на территорию Республики Казахстан. Проводятся мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее реализованного задержанными лицами криминального оружия", - резюмировали в ведомстве.

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