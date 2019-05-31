КНБ пресек канал незаконной реализации взрывных устройств в Алматинской области

Фото: пресс-служба Комитета нацбезопасности
28 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников преступной группы - А., Р. и М. - при попытке сбыта восьми гранат системы "РГД-5" и девяти запалов к ним", - сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности.
По информации ведомства, в настоящее время ДКНБ проводит досудебное расследование.
Напомним, в январе текущего года в Алматы была задержана группа иностранцев, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска у них обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.
Двое жителей Шымкента 11 февраля получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва артиллерийского снаряда устаревшего образца. Многочисленные травмы получил алматинец, в руке которого взорвался похожий на гранату предмет.
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