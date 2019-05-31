Система Orphus

КНБ пресек канал незаконной реализации взрывных устройств в Алматинской области

30.05.2019, 16:09 10099
КНБ пресек канал незаконной реализации взрывных устройств в Алматинской области
Фото: пресс-служба Комитета нацбезопасности
Талдыкорган. 30 мая. Kazakhstan Today - Департамент КНБ по Алматинской области пресек деятельность преступной группы, которая занималась незаконной реализацией взрывных устройств, передает Kazakhstan Today.
 

28 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников преступной группы - А., Р. и М. - при попытке сбыта восьми гранат системы "РГД-5" и девяти запалов к ним", - сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности.

 
По информации ведомства, в настоящее время ДКНБ проводит досудебное расследование.
 
Напомним, в январе текущего года в Алматы была задержана группа иностранцев, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска у них обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.
 
Двое жителей Шымкента 11 февраля получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва артиллерийского снаряда устаревшего образца. Многочисленные травмы получил алматинец, в руке которого взорвался похожий на гранату предмет.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая