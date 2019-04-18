Многочисленные травмы получил алматинец, в руке которого взорвался похожий на гранату предмет

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Алматинец едва не погиб после взрыва гранаты в собственной квартире. 34-летнему мужчине разорвало кисть правой руки, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

ЧП произошло рано утром 16 апреля на окраине города. По словам мужчины, на улице он нашел предмет, похожий на гранату. Находку забрал домой и решил самостоятельно ее разобрать. Взрыв прогремел на кухне. В результате алматинец лишился двух пальцев. Также он получил черепно-мозговую травму, термический ожог головы и шеи. К счастью, больше никто не пострадал.

Взрывное ранение правой кисти с повреждениями мягких тканей, с дефектами мягких тканей, костной ткани. Только правая рука пострадала, в основном. Ну и кожные покровы обожжены взрывом", - рассказал о травмах пострадавшего завотделением сочетанной травмы ГКБ № 4 Алматы Даурен Тусупов.

Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Между тем этим делом уже занимаются полицейские. Они опросили родственников и осмотрели квартиру алматинца.

Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет установлено о происхождении и принадлежности предмета. Пока мужчина утверждает, что он нашел предмет, похожий якобы на гранату, и пытался якобы разобрать. Что на самом деле произошло, установит дальнейшее расследование", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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