Павлодар. 26 февраля. Kazakhstan Today - Грузовик попал под поезд в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, пишет pavlodarnews.kz

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, авария произошла в Щербактинском районе. Вызов поступил в 09.20. На место происшествия бригада из поселка Щербакты прибыла через три минуты.

По словам очевидцев, автомобиль заглох на переезде. В результате аварии пострадал 44-летний водитель грузовика.

"У водителя ушиб грудной клетки, под вопросом - закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в Центральную районную больницу. В целом, состояние мужчины удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - рассказали в областной станции скорой помощи.

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