Химический ожог головы: в Павлодаре вынесли приговор парикмахеру

Павлодар. 17 августа. Kazakhstan Today - В Павлодаре невнимательный парикмахер вместо окрашивания волос причинил клиенту химический ожог кожи головы, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 5 февраля 2020 года. Житель Павлодара обратился в парикмахерскую для покраски и стрижки волос. По материалам уголовного дела, 49-летняя мастер-смежник использовала осветлитель для волос "LADY BLONDEN", не изучив его инструкцию и не проведя индивидуальную аллергическую реакцию клиенту. Кроме того, смешивая компоненты, она превысила необходимые пропорции.





Подготовив смесь, женщина сразу нанесла ее на волосы теменной части головы клиента и утеплила голову целлофановым пакетом. Ждать надо было полчаса, но уже через 5 минут молодой человек почувствовал жжение, боль на голове, головокружение, начали слезиться глаза. Сняв мешочек, мастер увидел дым. Она несколько раз шампунем смывала обесцвечивающую смесь, затем просушила клиенту голову феном, но боль и жжение не проходили. Молодому человеку парикмахер посоветовала использовать ромашку, мазь от ожога и вернула две тысячи тенге, оплаченные за ее работу. Вызывать скорую клиент отказался. На следующий день боль не прошла, и пострадавший вынужден был обратиться в первую городскую больницу Павлодара, где до сих пор проходит лечение. У него диагностирован химический ожог теменной области головы с осложнением. Рана не заживает и мокнет, а волосы на голове на месте ожога не растут. Врачи не гарантируют, что это произойдет. Молодой человек получил стресс, дискомфорт и не мог посещать учебу", - сообщает портал Рavlodarnews.kz .

Пострадавший обратился в суд и заявил иск о компенсации морального вреда, однако парикмахер свою вину не признала. По ее словам, реакцию мог вызвать лак для волос, который накануне похода в салон использовал клиент.

Суд показания мастера оценил как способ уклонения от уголовной ответственности и наказания. Он признал женщину виновной по статье УК РК "Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности" и назначил ей наказание в виде общественных работ на срок 40 часов. Кроме того, в пользу потерпевшего мастер должна будет выплатить 400 тысяч тенге в качестве морального ущерба.

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