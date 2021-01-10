Индонезийский Boeing 737-524 потерпел крушение

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал 9 января в Яванское море близ Джакарты, передает Kazakhstan Today.





На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа, сообщает ТАСС

Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан).

По данным портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но после отметки в 3,3 тыс. метров резко снизился на 3 тыс. метров меньше чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что предполагаемые обломки Boeing были найдены у берегов Джакарты.

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан в лайнере.

Самолет эксплуатировался 26 лет.

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