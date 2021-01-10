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Индонезийский Boeing 737-524 потерпел крушение

09.01.2021 10207
Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал 9 января в Яванское море близ Джакарты, передает Kazakhstan Today. 

На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа, сообщает ТАСС.
 
Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан). 
 
По данным портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но после отметки в 3,3 тыс. метров резко снизился на 3 тыс. метров меньше чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.
 
Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что предполагаемые обломки Boeing были найдены у берегов Джакарты.
 
Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан в лайнере.
 
Самолет эксплуатировался 26 лет.
 

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