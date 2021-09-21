Инспектор ДПС рассказал, как обезвредил стрелявшего в Перми

ПЕРМЬ. 20 СЕНТЯБРЯ - Инспектор ДПС ГИБДД УМВД Константин Калинин рассказал, как обезвредил напавшего на университет в Перми. О стрельбе ему сообщил очевидец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Константин Калинин забежал в здание и увидел, как по лестнице спускался вооруженный молодой человек. Нападавший открыл огонь по сотруднику полиции, и тот был вынужден применить оружие в ответ. Инспектор обезвредил стрелявшего, а затем оказал ему первую помощь, сообщает RT.
Напомним, шесть человек погибли в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве. По уточненным данным, 24 человека получили травмы и ранения, семеро из них - в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался студент этого же вуза Тимур Бекмансуров. Ранее сообщалось, что стрелка ликвидировали, однако, по уточненным данным, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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