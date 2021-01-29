Из-за крупной аварии на газопроводе в Восточном Казахстане без газа остались 9 населенных пунктов

Как сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак", поврежден подводящий подземный газопровод высокого давления идущий к девяти населенным пунктам Зайсанского района.
27 января, в 19.30, диспетчеру аварийно-диспетчерской службы Восточно-Казахстанского производственного филиала (ВКПФ) АО "КазТрансГаз Аймак" (КТГА) поступил звонок о том, что поврежден подводящий подземный газопровод высокого давления, идущий к 9 населенным пунктам Зайсанского района. По прибытии аварийной бригады выяснилось, что при разработке траншеи гусеничным экскаватором поврежден подземный газопровод высокого давления. Производителем работ является строительная компания ТОО "Барыс кол" (субподрядчик). Земляные работы производились без согласования ВКПФ АО "КТГА". Силами Зайсанского газового хозяйства филиала УМГ "Алматы" АО "Интергаз-Центральная Азия" была закрыта выходная задвижка после АГРС-Зайсан, выполнены работы по откачке воды с траншеи газопровода", - уточнили в компании.
Из-за аварии без газа остались 9 населенных пунктов Зайсанского района (Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Улкен-Каратал).
Сейчас завершаются работы по восстановлению газоснабжения для этих абонентов. Для устранения аварии привлекли 10 единиц спецтехники, более 70 специалистов эксплуатационной службы газового хозяйства ведут работы по подключению газа. Виновник аварии на газопроводе должен возместить потери, которые понес газовый оператор. Восстановительные работы велись всю ночь. Сейчас завершены работы по восстановлению газопровода высокого давления. К потребителям газ подадут в течение дня", - заверили в пресс-службе.
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