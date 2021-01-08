Из-за отказа двигателя вертолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска

Петропавловск. 7 января. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили об авиаинциденте: у вертолета ВО-105 отказал в полете один из двигателей, передает Kazakhstan Today.

6 января 2021 года при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэропорта Петропавловска произошло авиационное событие: у вертолета ВО-105, принадлежащего ТОО "Аэропракт", отказал правый двигатель. По предварительным сведениям, полученным от руководства ТОО "Аэропракт", экипаж воздушного судна выполнял полетное задание согласно утвержденному плану полета. После набора заданной высоты в 300 футов в 20 километрах от аэропорта Петропавловска произошел самопроизвольный отказ правого двигателя вертолета. Командир воздушного судна принял решение произвести вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха в аэропорту Петропавловска. Перед выполнением вынужденной посадки экипаж доложил диспетчеру ОВД РГП "Казаэронавигация" об отказе двигателя. Посадка вертолета успешно произведена в 13.38. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Отмечается, что на момент авиационного события на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и командир воздушного судна.

Сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК приступили к проведению расследования данного авиационного события.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства