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Из государственного матрезерва в Экибастуз направлены 800 батарей отопления

05.12.2022, 10:31 30911
Из государственного матрезерва в Экибастуз направлены 800 батарей отопления
Фото: primeminister.kz
Продолжаются работы по откачке воды, а также работы по отогреву жилых домов
Экибастуз. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области рассказали о работах по ликвидации последствий ЧС в Экибастузе, проведенных 4 декабря.

Так, по данным ДЧС региона, из государственного материального резерва направлены 800 батарей отопления.

Продолжаются работы по откачке воды, а также работы по отогреву жилых домов. Психологами психологическая помощь и совместно с волонтерами Общества Красного Полумесяца оказывается вся необходимая помощь населению", - говорится в сообщении ведомства.



По мнению экибастузского энергетика Евгения Сайбаталова, специалисты выбрали верный алгоритм, по которому восстанавливают городскую систему теплоснабжения, отметили в пресс-службе правительства.

Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации. Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику", - пояснил эксперт.


Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.

В социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.


 

новости по теме

Очередной прорыв теплосети произошел в одном из микрорайонов Экибастуза

06.12.2022, 10:28 4241
Очередной прорыв теплосети произошел в одном из микрорайонов Экибастуза
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы и Машхур Жусупа
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в 4.30 произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне № 6, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.

Из-за прорыва теплосети кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам на улице Бауржана Момышулы, 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52, и улице Машхура Жусупа, 59, 61, 65, 57а, 63, 63а, 63б, 67а. Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады.

Сообщается, что ориентировочно к 14.00 повреждение будет устранено.

В ведомстве также рассказали о продолжении восстановительных работ по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б Экибастуза.

Как сообщает руководитель штаба по ликвидации аварии - первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08.00 6 декабря остались 4 дома, по которым ведется подключение подъездов к теплу. Завершение работ по данным домам ожидается сегодня в течение дня. Предприятия, закрепленные за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций.

В ведомстве напомнили, что в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 851 человек.


Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.  Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии.  По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

В Экибастузе нашли мертвым сотрудника ТЭЦ

06.12.2022, 08:33 5766
В Экибастузе нашли мертвым сотрудника ТЭЦ
Фото: instagram / ete_ekb
Полиция проводит проверку
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в салоне автомобиля нашли мертвым начальника участка ТЭЦ.

Информацию о погибшем начальнике участка ТЭЦ вчера начали распространять в социальных сетях. В распоряжении одного из экибастузских пабликов оказался полицейский рапорт о том, что в гараже обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе "Экибастузтеплоэнерго" подтвердили информацию о гибели сотрудника.

4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно, сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", - ответили на предприятии.


Руководство компании "Экибастузтеплоэнерго" выразило соболезнования родным и близким погибшего.

По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

В Астане КамАЗ въехал в ограждение LRT

05.12.2022, 20:51 14466
В результате аварии никто не пострадал
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Видео, на котором заснято ДТП в столице, опубликовано в Instagram-паблике Astanovka98.

Похоже, в Астане пострадал один столб ЛРТ", - подписано видео.


В департаменте полиции Астаны сообщили, что ДТП произошло понедельник, 5 декабря. 31-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, повредив его.

В результате аварии никто не пострадал.

В отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

 

В СКО 50 лошадей погибли, провалившись под лед

05.12.2022, 20:33 15436
Фото: пресс-служба МВД РК
Туши погибших животных обнаружили в озере Барчи
Петропавловск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 2 декабря в отдел полиции Айыртауского района СКО поступило сообщение, что в табуне села Альжан выявлена недостача 50 лошадей, сообщает пресс-служба МВД РК.

Установлено, что лошади принадлежат жителям села Альжан. Животные пропали с вольного выпаса 27 ноября.

Полицейские обнаружили замерзшие туши пропавших лошадей в озере Барчи. По предварительной информации, в отсутствие табунщика лошади передвигались по льду озера, провалились в водоем и погибли.

По данному факту заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало.

В настоящее время полицейские проводят проверку всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.
 

В Павлодаре пожарные вынесли из огня баллоны с газом, кислородом, азотом и фреоном

05.12.2022, 19:48 16191
Фото: МЧС РК
Предварительная площадь пожара 250 квадратных метров
Павлодар. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 5 декабря, в Павлодаре произошел пожар в здании организации по производству холодильного и вентиляционного оборудования, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Прибывшие пожарные обнаружили в здании газовые баллоны. Чтобы не допустить усугубления ситуации, проявляя героизм, пожарные вынесли из пожара 5 баллонов с газом, 2 с кислородом, 4 с азотом и 20 с фреоном.

Спасателям удалось устранить угрозу распространения огня на соседнее здание. Пожар локализован в 17.29. Предварительная площадь пожара 250 кв. м.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 13 человек персонала. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействовано 35 пожарных и 7 единиц пожарной техники, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф.

Достигнута только локализация пожара, ликвидация продолжается.

 

ЧС в Экибастузе: произведена подача к тепловым узлам 71 дома

05.12.2022, 12:47 27101
ЧС в Экибастузе: произведена подача к тепловым узлам 71 дома
Фото: t.me/KZgovernment
Ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров
Экибастуз. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе к настоящему времени произведена подача к тепловым узлам в подвалы проблемного 71 многоэтажного дома, сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказал руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, на сегодня завершен ремонт на всех тепловых узлах данных домов. Теперь ведется подключение внутриквартирных стояков и регистров. Параллельно специалисты восстанавливают системы водоснабжения и канализации.

Оперативным штабом опубликован список всех пострадавших домов с перечнем проведенных ремонтных работ", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.

После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.

В соцсетях распространилось видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы. На помощь экибастузсцам отправились добровольцы.
 

В результате взрыва в одной из квартир Актау мужчине оторвало руку

05.12.2022, 10:20 31771
Пострадавший является действующим военнослужащим
Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 27-м микрорайоне города Актау прогремел взрыв в одной из квартир. От взрывной волны вылетели окна.

В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадал мужчина, который проживал в этой квартире, он лишился руки, информирует Lada.kz.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что с места взрыва был доставлен мужчина 1988 года рождения. Он находится в реанимационном отделении.

Со слов жильцов дома, пострадавший мужчина является действующим военнослужащим.
 

В Экибастузе подали отопление в подвалы домов

04.12.2022, 20:49 43746
В Экибастузе подали отопление в подвалы домов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Ведутся работы по восстановлению стояков и батарей
Экибастуз. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что в городе восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы.

На тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отопления и поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков, потому что система разморозилась", - сказал Олег Крук.


Напомним, в социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.

Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.

30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.

В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.

Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
 

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