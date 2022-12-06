Из государственного матрезерва в Экибастуз направлены 800 батарей отопления

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Продолжаются работы по откачке воды, а также работы по отогреву жилых домов

Экибастуз. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области рассказали о работах по ликвидации последствий ЧС в Экибастузе, проведенных 4 декабря.





Так, по данным ДЧС региона, из государственного материального резерва направлены 800 батарей отопления.





Продолжаются работы по откачке воды, а также работы по отогреву жилых домов. Психологами психологическая помощь и совместно с волонтерами Общества Красного Полумесяца оказывается вся необходимая помощь населению", - говорится в сообщении ведомства.









По мнению экибастузского энергетика Евгения Сайбаталова, специалисты выбрали верный алгоритм, по которому восстанавливают городскую систему теплоснабжения, отметили в пресс-службе правительства.





Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации. Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику", - пояснил эксперт.





Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Последствия крупнейшей аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.





В социальных сетях распространяется видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.







