Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей

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29 декабря, в 11.45, в администрацию доложили о подозрении на самодельное взрывное устройство. Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится экспертиза устройства", - сообщила пресс-служба "Астана Опера" на своей странице в Facebook.
В пресс-службе ДП города Нур-Султана сообщили, что поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет.
На место выехали специальные службы. Находящиеся в театре люди были эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено. По данному факту проводится проверка", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что поступило сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента.