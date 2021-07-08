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Из ЖК "Бухар жырау" в Алматы эвакуируют жильцов

07.07.2021 8182
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - На 13-м этаже жилого комплекса "Бухар жырау" в Алматы произошел пожар, спасатели эвакуируют жильцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 июля пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, улица Бухара жырау, 27/5. По прибытии в 12.43 обнаружили, что происходит задымление из квартиры на 13-м этаже высотного жилого дома", - сообщает ДЧС Алматы. 

 
В настоящее время звенья газодымозащитной службы проводят разведку и производят эвакуация жильцов.
 

Поданы пожарные стволы на очаг возгорания, развернута пожарная автолестница, создано два боевых участка", - говорится в сообщении ведомства. 

 
В ДЧС добавили, что эвакуированные, спасенные выводятся в безопасную зону. Для подачи свежего воздуха, на пути эвакуации и спасения людей работает пожарный автомобиль дымоудаления АД-120.
 
По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

 

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